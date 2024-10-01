排除か、保護か――ロシアから送り込まれる移民・難民がいま、欧州の価値観を大きく揺さぶっている。混迷を深めるロシア・ウクライナ戦争の、新たな“戦場”ともいうべき国境地帯を『移民・難民たちの新世界地図』を著したジャーナリストの村山祐介氏が取材した。＊＊＊【写真を見る】ピラミッド形ブロック「竜の歯」が並ぶ異様な光景2022年2月に始まったロシアの侵攻から2年半余り。今なお激しい戦闘が続くロシア・ウクライ