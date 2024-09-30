《韓国発の大人気WEBマンガ「女神降臨」を二部作構成で実写映画化されることが決定しました！温かくて、明るく、愛情深いチームの皆様と撮影させて頂けた事、沢山の新しい挑戦をさせて頂けた事を心から感謝しています》9月30日にInstagramで、こう発表したのはモデルで女優のKoki,（21）。yaongyi（ヤオンイ）氏を原作者とする韓国のウェブマンガ『女神降臨』が2部作で実写映画化され、主演を務めることが明らかになった。Koki,