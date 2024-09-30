インド系アメリカ人の男性が9月中旬、TikTokでインドのフラッグ・キャリア「エア・インディア」のファーストクラスでの“最悪の経験”をシェアし、話題となっている。利用したフライトはインドの首都ニューデリーから米イリノイ州シカゴまで約15時間の直行便で、男性は片道だけで89万円超（6300ドル）を支払っていた。英ニュースメディア『The Independent』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】日本時間18日、起業家アニッ