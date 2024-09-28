この記事では X(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはfunfan / Kenji Nakatsuka(@funfan2nd)さんが投稿していた、小2の次女の自由研究について。ペンギンが大好きな次女が夏の自由研究のテーマに選んだのはペンギンの骨格標本とレポートの作成。好きが突き抜けるとここまでクオリティーの高いものができるのか…と驚くほど、大人顔負けの超大作でした。 小2が作った「骨格標本」クオリティ