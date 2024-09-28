元祖スーパーモデルのナオミ・キャンベル（54）が、慈善団体の理事資格を剥奪され、今後5年間同じ役職に就くことを禁じられた。ナオミが2005年に設立したチャリティ団体「ファッション・フォー・リリーフ」は、集めた寄付金を慈善活動に使用せず、ナオミを含む理事の旅行費などに不正使用していたとされる。この件について米メディアに質問されたナオミは、「私は団体の管理をしていない」と述べ、「合法的な雇用者に管理を任せて