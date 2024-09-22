太川陽介、結婚30周年目前に「ほぼ初めて」妻と旅行 ファン驚愕Smart FLASH

太川陽介、結婚30周年目前に「ほぼ初めて」妻と旅行 ファン驚愕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 太川陽介が妻・藤吉久美子との旅行動画を公開したとFLASHが伝えた
  • 夫婦旅行や、藤吉へ誕生日プレゼントを贈るのは「ほぼ初めて」と判明
  • 結婚30周年目前であることから、ネット上では疑問や驚愕の声が相次いだ
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