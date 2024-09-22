千葉県警柏署は5日、柏市に住む無職の田中麻衣容疑者（34）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。容疑者は5日午前9時5分ごろ、柏市の路上で、同市に住むA子さん（76）に対し、刃渡り16センチの包丁で腹部などを切りつけて傷を負わせたというもの。【写真】腹部を何度も刺していた…凄惨な事件現場にあったモノ田中容疑者は、「お前が悪いんだろ、くそババァ、このくそババァ！」などと怒鳴り散らしながら、A子さんの腹部を何度