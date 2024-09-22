Ï©¾å¤ÇÊ¢Éô¤ò²¿ÅÙ¤â¡Ä»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿34ºÐ½÷À¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡È¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡É
¡¡ÀéÍÕ¸©·ÙÇð½ð¤Ï5Æü¡¢Çð»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÅÄÃæËã°áÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï5Æü¸áÁ°9»þ5Ê¬¤´¤í¡¢Çð»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Ë½»¤àA»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÏÅÏ¤ê16¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú¤ÇÊ¢Éô¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¢Éô¤ò²¿ÅÙ¤â»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÀ¨»´¤Ê»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥â¥Î
¡¡ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¤ªÁ°¤¬°¤¤¤ó¤À¤í¡¢¤¯¤½¥Ð¥Ð¥¡¡¢¤³¤Î¤¯¤½¥Ð¥Ð¥¡¡ª¡×
¡¡¤Ê¤É¤ÈÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÎÊ¢Éô¤ò²¿ÅÙ¤â»É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ö·ïÄ¾¸å¤Î¸½¾ì¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉµßµÞ¼Ö¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬10Âæ¶á¤¯Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ù»¡´±¤¬¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î·ì¤Î¤¢¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤âµ¯¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ææ¤À¤é¤±¤ÎÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤Î»äÀ¸³è
¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö·ï2Æü¸å¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÆµ¿¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤«¤é»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï»É¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ°µ¡¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶½Ê³¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸ÀÆ°¤¬»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃÛ30Ç¯¤Î5³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢3DK¤ÎÄÂÂß¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï·î7Ëü±ß¤Û¤É¡£Æ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï³§Ìµ¡£Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Î½»¿Í¤Ç¤â¡¢
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ã¯¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²ÈÂ²¹½À®¤µ¤¨¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£À¸³è²»¤â°ìÀÚÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤Ï¤Ò¤É¤¯¸ª¤òÍî¤È¤·¡Ä
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤·¤¼ã¤¤½÷À¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡É¤È°§»¢¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Á´¤¯¤ÎÌµ»ë¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¹¤é¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥¢¤ò¥Ð¥ó¤ÈÊÄ¤á¤Æ¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦½»¿Í¡Ë
¡¡Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö·ï¸½¾ì¤«¤é900¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¤´¼ç¿Í¤È2¿Í¤ÇÆþµï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¸½Ìò¤Ç²ð¸î»Î¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÀ¤ÏÃ¹¥¤¤ÇÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢Ï¯¤é¤«¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤¤¤º¤ì¤Ï»ä¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤Ï¤¤¡É¤È¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à½÷À¡Ë
¡¡Ê¿Æü¤ÎÄ«9¡Á10»þ¤´¤í¡¢Ìë¶ÐÌÀ¤±¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëA»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿®¿´¿¼¤¤Êý¤Ç¡¢¿ÀÌÀ¿À¼Ò¤ËÄê´üÅª¤Ë¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»²ÇÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡¦½÷À¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÌÀ¿À¼ÒÁ°¤ÎÏ©¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤´¼ç¿Í¤Ï¤«¤Ê¤êÇ¯²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Ç¤Í¡£²ð¸î¤Î»Å»ö¤ËÇ®¿´¤ÊA»Ò¤µ¤ó¤ò¡¢¤´¼ç¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊA»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡É×ÉØ´Ö¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Æ¸¤¤ò¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¡Ö3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏA»Ò¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¤´¼ç¿Í¤Ï¤Ò¤É¤¯¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÆæÂ¿¤»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ïº£¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£