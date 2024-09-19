ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドである「JBL」より、ゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、「JBL Quantum 360 WIRELESS（360 ワイヤレス）」を、2024年9月26日（木）より発売する。■さらに快適になった「Quantum 360 WIRELESS」JBLが手掛けるゲーミング用デバイス「Quantum」シリーズでは、JBLが75年以上の音楽制作