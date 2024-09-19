経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)は、「第6回カーボンリサイクル産学官国際会議 2024」を2024年10月11日(金)にウェスティンホテル東京で開催する。本会議では、カーボンニュートラル実現のキーテクノロジーである「カーボンリサイクル」について、日本の取組の進捗等を発信する。また、世界の産・学・官の知恵を結集し社会実装に向けた課題等についての議論を行うことで、国際連携の更