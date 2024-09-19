二輪車、とくにバイクの事故は致死率が高く、重大事故につながるという。【写真】ライダーの命と顔を守ったフルフェイスヘルメット…傷だらけ「今、事故の時に被っていたヘルメットを見たら、中は血塗れ。よく生きていたなといった感想しかない。ライダーさんはちゃんとヘルメットを被ろうね。オジサンとの約束だぞ！」そんなつぶやきと共に、自身の命を守った「フルフェイスのヘルメット」の写真をX（旧Twitter）に投稿した、aya0