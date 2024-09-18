男女問わず、薄毛や抜け毛に関する悩みを抱える人は少なくありません。その一方で、知らず知らずのうちに頭皮環境におすすめできない生活習慣を送っている場合があるかもしれませんよ。20代男性は薄毛の知識に自信あり……だけど発毛剤・育毛剤の「リアップ」シリーズを展開する大正製薬は、20代〜60代男女1000人を対象に薄毛に関する調査を実施。薄毛・抜け毛やその対策について詳しいと思うか自己評価を聞くと、全体では「詳しい