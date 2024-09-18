EncodeRingは、生成AIを活用したジュエリーデザインアプリ「Jewelry Designer」をリリースした。最先端の生成AI技術を活用し、指輪やネックレス、ブレスレットなどの多彩なデザイン要素を自由に組み合わせ、誰でも簡単にプロレベルのジュエリーデザインを作成することができる。●たった10秒で4枚のデザインを生成「AI Jewelry Designer」の最大の特長はスピードとクオリティだ。1クリックで4枚のデザイン画像を約10秒で生成。長い