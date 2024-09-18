西武・増田達至投手（36）が2024年9月17日、今季限りでの現役引退を発表。Xでは、「まっすー引退」が一時トレンド入りし、アイドルグループ「NEWS」の増田貴久さんのファンから、「ビビった」などの声が上がった。「まっすー引退ってNEWSの増田だと思うよね」増田投手は17日、球団を通じて今季限りでの現役引退を発表。「もっと長くファンの皆さまと夢の続きが見たかったのですが、何より最後まで"ライオン"(登場曲)に込められた歌