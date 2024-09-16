今夏も複数メディアが報じていたが消滅イングランド1部マンチェスター・シティが、スコットランド1部セルティックに所属するFW古橋亨梧の獲得について、英メディアでは「契約はまだ成立する可能性も」と報じている。古橋は2021年にヴィッセル神戸からセルティックに加入。初年度から得点を量産し、リーグ年間ベストイレブンに選出された。翌2022-23シーズンには得点王とMVPを受賞し、絶対的エースの座を確立した。一方で肩に負