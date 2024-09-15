静岡県浜松市の量販店から食料品や日用品などおよそ100点もの商品を盗んだとして、会社員の男ら3人が逮捕されました。逮捕されたのは浜松市中央区で同居する36歳の会社員の男と54歳の無職の女、67歳の無職の男で、3人は親族ということです。警察によりますと3人は15日午前11時半ごろ、浜松市中央区の大型量販店で、共謀して食料品や日用品などあわせておよそ100点、販売価格あわせて5万円相当の商品を盗んだ疑いがもたれています。