朝日新聞デジタルは15日、北朝鮮が輸出製品を紹介する公式ウェブサイトで、「サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』に酷似したデザインを使った服を販売している」と報じた。サンリオは同紙の取材に対し「無断使用と思われる」としており、これが事実だろう。もっとも北朝鮮とハローキティ、というより「金正恩とハローキティ」の関係は、今回初めて明らかになったものではない。北朝鮮がかつて運営していた対外ウェブサイト