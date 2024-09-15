ラミレスが35号ソロ…「35-39」に到達した【MLB】ガーディアンズ 6ー1 レイズ（日本時間15日・クリーブランド）ガーディアンズのホセ・ラミレス内野手が14日（日本時間15日）、本拠地で行われたレイズ戦で35号ソロを放った。これで「35本塁打＆39盗塁（35-39）」に到達。「47-48」のドジャースの大谷翔平投手に隠れがちだが、31歳の強打者も躍動している。ラミレスは5-1の8回1死から、89.4マイル（約143.9キロ）のスライダーを