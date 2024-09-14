ほくりくGPSアート部は、令和6年9月23日(月)に金沢市の「サイガワリバーサイドアクト」のイベントとして、プロギング(※)した軌跡がアートとなる「リバーサイドアクトお絵かきプロギング大作戦」を実施します。 ほくりくGPSアート部「リバーサイドアクトお絵かきプロギング大作戦」 開催日時： 令和6年9月23日(月) 8:30〜11:30頃集合場所： 犀川緑地(石川県金沢市十三間町付近)コース： がんば