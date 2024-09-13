IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö´è¾æ¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD¡Øfanxiang PS2100¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£1Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤é°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢fanxiang¼Ò¤Î1TBÍÆÎÌ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëSSD¡ÖPS2100¡×¤Î¹âÀ­Ç½¤ÈÂÑµ×À­¤ò¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Ç³¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£´è¾æ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¹¥¤­¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î·øÏ´¤Êºî¤ê¤Ë¶ÃÃ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£