9月7日の街頭演説会で揉みくちゃにされる小泉進次郎氏9月27日におこなわれる自民党総裁選で、新しい自民党総裁が決まる。その後に想定される日程は、9月30日に自民党の役員人事、10月4日に臨時国会が召集され、首班指名のすえ、新首相が誕生する流れだ。つまり、自民党総裁選への不出馬を表明している岸田文雄首相は、残り任期が1カ月を切ったということになる。岸田首相は、9月6〜7日、韓国・ソウルを裕子夫人とともに訪問