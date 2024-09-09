ビックカメラは9月2日から、同社の公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」における送料を、基本無料としている（一部対象外あり）。●従来は2000円以上の買い物が対象だったが、1個でも無料にこれまで、「ビックカメラ・ドットコム」では2000円以上の購入で送料が無料になっていたが、より使いやすいサイトを目指して見直しを行い、今回の送料基本無料化に至ったという。「ビックカメラ・ドットコム」は、「ビ