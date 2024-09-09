プロボクシングの元WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、29）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）を挑発した。 プロ8戦目で世界2団体王者に英ボクシング専門メディア「ボクシングニュース」（ウェブ版）が2024年9月8日に報じた。 アフマダリエフは、16年リオデジャネイロ五輪バンタム級銅メダリストで、18年3月にプロデビューした。 サウスポースタイルから繰