7月末に北朝鮮を襲った水害で、中国との国境に接した区域を中心に甚大な被害が出ている。しかし、その全容は明らかになっていない。韓国の朝鮮日報系のTV朝鮮は、慈江道（チャガンド）で、水が引くにつれて次々に遺体が発見され、死者が3500人から4000人に達したと、韓国政府関係者の話を引用して報じた。これは、北朝鮮公式発表の全国の死者1500人を遥かに上回る。この水害は、北朝鮮という抑圧体制を支える監視網にも大きな打撃