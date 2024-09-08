ティ・アール・エイ株式会社は、「cheero ワイヤレス集音器 CHE-S-001」の販売を開始した。本製品はノイズ抑制で声がよく聞こえ、操作が簡単で使いやすい、超小型ワイヤレス集音器。ワイヤレスイヤホン型で、年齢性別問わず使いやすいデザインだ。音量は集音器をタッチするだけの簡単操作で左右個別に5段階調節可能。もちろん片耳だけ使用もできる。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、ポケットに入れても邪魔にならない。また、