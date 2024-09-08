シンプルデザイン、コスパ◎でたくさんのファンから愛されている無印良品。中でもファイルボックスは長く愛されているヒット商品です。ファイルボックスはもともと書類整理用のアイテムですが、書類以外の収納にもぴったり。人気YouTubeチャンネル「Samia片付け収納チャンネル」の動画から「ポリプロピレンスタンドファイルボックス・A4用」のアレンジ活用法についてご紹介します。 ファイルボックスにあれこれ収納できる シン