ロシアでサーカスの公演中、調教師が突然クマに襲われる事故が発生した。当時の様子は動画に収められており、クマが調教師に突進して体当たりする場面が映っていた。観客からは悲鳴があがり場内は騒然としたが、調教師にケガはなく、そのままパフォーマンスが続行された。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。【この記事の動画を見る】調教師を襲ったのは、ロシア南部ビイスクでサーカスの公演を行っていた「モレッ