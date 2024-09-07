女優・鈴木杏樹が5日に放送された『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）に出演。極度の潔癖性であることを明かした。【写真】「デコ出しただけ」ツッコミが入った鈴木杏樹の近影と、不倫相手の喜多村緑郎番組では『芸能人の生活様式調査!ついついやっちゃうマイルール!』をテーマに話す中、鈴木は「他人の履いたスリッパを履けない」と発言。他人の家で出されたスリッパは絶対に履かず、そのとき履いている靴下は帰宅後に手洗い