サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、14種類のジェスチャーに対応、操作を振動機能でフィードバックし、ワイヤレスと有線接続両対応で、7インチの大きめサイズながら薄くて軽量な、高機能ワイヤレスタッチパッド「400-MABTY201GM」を発売した。■Bluetooth・有線接続 両対応のタッチパッドパソコンを指でタッチ操作できるBluetooth・有線接続 両対応のタッチパッド。操作を振動でフィードバ
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