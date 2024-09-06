今季限りでイングランド・プレミアリーグのリヴァプールとの契約が満了を迎える予定となっているエジプト代表FWモハメド・サラー。先日は「今季がリヴァプールで最後のシーズンになるかもしれない」と公に話し、まだクラブからオファーが来ていないことを明かしていた。しかしながら『Liverpool Echo』によれば、モハメド・サラーは現在もリヴァプールに残ることを考えており、契約の延長を熱望しているそう。この夏にはサウジアラ