東映アニメーション株式会社は、漫画家・水木しげるさん原作の「ゲゲゲの鬼太郎」を題材としたインディーゲームタイトル 「ノロイカゴ ゲゲゲの夜」、通称「ゲ夜」を発表しました。ジャンルは「協力脱出和風ホラーゲーム」。最大四人のオンライン協力プレイで、妖怪が徘徊する閉ざされた空間「呪いの籠」からの脱出を目指します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】発表と共に公開されたティザートレイラーでは