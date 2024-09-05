¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤³¤ì¤Û¤É¡ÈµÕÉ÷¡É¤¬¿á¤¯¤Ê¤«¤Ç¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£8·î31Æü¡¦9·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Ï¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨12.5¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¡Ë¤ÎÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¡£¡Ö`23Ç¯11·î¡¢Æü¥Æ¥ì·ÏÎó¶É¤Î¸µ´´Éô¤¬¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î´óÉÕ¶â¤Ê¤ÉÌó1118Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥Á¥ã