コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、9月7日（土）にさいたまスーパーアリーナで開催される「TOKYO GIRLS COLLECTION」への出展を記念し、公式アプリ会員かつ月・火・水・木曜日の事前予約限定で、食べ放題の牛角コース・堪能コースが女性半額になるキャンペーンを2024年9月2日（月）から9月12日（木）まで実施する。■トータルでの飲食代金負担が軽減される物価高の影響で、外食における