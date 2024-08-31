インターネットリサーチなどを展開するNEXERと、ブランド衣料の宅配買取を行っているリシャールが共同で「ファッションセンスがあると思う男性芸能人」に関するアンケートを行い、結果をランキング形式で紹介しています。アンケートは8月7〜19日にかけて、50代以下の全国の男女にインターネットで実施。ランキングは500の回答をもとに作成されています。3位は47票を集めた俳優のオダギリジョーさんでした。回答者からは「い