試合時、朝倉に勝利したことを喜ぶ平本（平本のインスタグラムより）2024年7月28日にさいたまアリーナで開催された『超RIZIN.3』。なかでも日本の格闘技ファンが注目したのが朝倉未来VS平本蓮だった。試合前からお互いが挑発し合うなど、大いに盛り上がっていたが、結果は意外なほどにスピード決着。平本が1Rから積極的に前に出て、2分18秒TKOで勝利した。負けた朝倉はMMAからの引退を発表したが、この発表を“外野”は黙って