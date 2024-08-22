浦和レッズは22日、試合の来場者1名による違反行為とその処分内容について発表した。違反行為が発生したのは今月11日（日・祝）に『駅前不動産スタジアム』にて開催された2024明治安田J1リーグ第26節のサガン鳥栖戦の試合終了後。来場者1名が警備スタッフに対し、他の来場者による撮影行為を中止させるように要求したところ、当該スタッフは撮影行為がJリーグの禁止する「他者の迷惑になるような撮影行為」に該当する可能性が