愛知県警の警察官が、置き引きの疑いで書類送検されていたことが分かりました。 【写真を見る】警察官が飲食店で置き引き愛知県警の20代男性巡査を書類送検客が席を外したすきに現金約10万円を盗んだ疑い 書類送検されたのは、一宮警察署刑事課の20代の男性巡査です。捜査関係者によりますと、巡査はことし4月に市内の飲食店で客が席を外している間に、現金約10万円を置き引きした疑いが持たれています。 巡査は他の署員