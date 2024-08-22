ホンダのカブ（写真・時事通信）2025年11月からの適用に向けて法整備が進む「排ガス規制」にともない、「原チャリ」の呼び名で親しまれてきた「原付一種（排気量50cc以下のバイク）」が消滅の危機を迎えている。「50ccは『排ガス規制』をクリアするのが難しく、生産継続が難しくなることは昨年の段階から指摘されていました。事実、主要メーカーは50ccの新車の生産を終え次第、『新基準原付』などにシフトする方向だと、8月19日