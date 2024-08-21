YouTuberの鬼丸征也さんが、自身のチャンネルで「8月が終わる前にこれだけは取り組んでおきたいお得情報７選」と題した動画を公開しました。動画の中で鬼丸さんは、8月31日で終了するキャンペーンの中から特にお得なものを7つピックアップし、視聴者に向けて解説しました。 まず、鬼丸さんが最も熱いと評価したのが、「Dポイント交換で10%増量キャンペーン」です。「今後、この10%増量が5%に下がる可能性もあるので