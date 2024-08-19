木村拓哉＆工藤静香夫妻元SMAPの木村拓哉が見せた “さりげない配慮” に称賛の声が集まっている。木村は、8月18日に自身のYouTubeチャンネルに、同じ事務所の後輩タレントである、元A.B.C-Zの河合郁人とコラボした動画を公開した。動画では、河合とともに、ファミリーレストラン「ガスト」を訪れており、まず始めに木村が入店すると、居合わせた一般客が驚く様子が見受けられる。「ガストに来店するのが6年ぶりという木村さ