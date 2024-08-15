【アマングアス ぬいぐるみ】 価格：各4,798円 コストコは、ぬいぐるみ「アマングアス ぬいぐるみ」を販売している。価格は各4,798円。 本商品は、宇宙人狼系アクションゲーム「Among Us」に登場するクルーをぬいぐるみにしたもの。全高約63cmでライムグリーン、オレンジ、ブルーの3色が展開されている。 8月15日時点で同社ホームペ&#1254