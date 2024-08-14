新型「キックス」おいくら？2024年8月13日、日産の米国法人は、コンパクトSUVの新型「KICKS（以下新型キックス）」の価格を発表しました。おいくらですか！ 日産新型「キックス」キックスといえば、市販モデルとしては、三菱「パジェロミニ」のOEM車（KIX）として2008年にその名前が登場しています。【画像】超カッコイイ！ 日産 新型「小さな高級車」を画像で見る（77枚）その後2016年には、2代目となるキックス（KICKS）が