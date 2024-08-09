パリ五輪パリ五輪は9日、今大会からの新競技ブレイキン女子予選リーグが行われた。世界ランキング1位の中国選手のダンサーネームに、日本の視聴者が注目している。日本からは湯浅亜実、福島あゆみが参戦。2人のダンサーネームはそれぞれ「AMI」、「AYUMI」だったが、中国の世界ランキング1位リウ・チンギは「671」だった。他の選手と比較しても異彩を放つダンサーネーム。中継を見ていたX上の日本人も「中国の671、気になる