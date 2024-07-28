±²Ãæ¤Î¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ë¥ê¥´¥¹(C)Getty Images7·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÀÆ»ÃË»Ò60¥­¥íµé¤Ç±Ê»³Îµ¼ù¤È23Ç¯À¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û½ÀÆ»ÃË»Ò60¥­¥íµé¡¦±Ê»³Îµ¼ù¤¬ÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤Ç°ìËÜÉé¤±¡ÄÌÔ¹³µÄ¤ËÅ¨¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û±Ê»³¤ÏÆÀ°Õ¤ÎÃ´¤®µ»¤òÉõ¤¸¤é¤ì¡¢Î¾¼Ô·è¤á¤Æ¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ø¡£¤³¤³¤Ç±Ê»³¤Ï¿²