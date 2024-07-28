永山竜樹
永山竜樹は日本の柔道家。1996年生まれ、北海道出身
2025年6月14日
2024年8月2日
2024年7月30日
2024年7月29日
2024年7月28日
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パリ五輪柔道・永山竜樹の判定問題 原因は柔道場の「クラブ化」か
相手選手は審判の「待て」が聞こえなかったと試合後に主張
Smart FLASH
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待ては「騒音で気づかなかった」ガルリゴスが判定問題で弁明
対戦相手のガルリゴスは、主審の「待て」の指示に気づかなかったと弁明
ココカラネクスト
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柔道男子「不可解判定」の波紋広がる…日本からの批判を現地メディアが報道
相手選手のSNSには「二度と日本に足を踏み入れるな」など日本からの批判が
ココカラネクスト
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柔道の不可解判定で勝者のガルリゴス側が主張「負けを認めるべき」
「待て」がかかった後も相手が絞め続け、不可解な判定に納得がいかず
THE ANSWER
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パリ五輪 柔道女子48キロ級・角田夏実が日本勢で第1号の金メダル
日本勢のメダル第1号となり、表彰台では国歌が流れた際に涙を流す場面も
livedoor
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「同じ表彰台とか胸糞」柔道・永山竜樹が敗れた不可解判定の結末に不満噴出
準々決勝で「不可解判定」により永山に勝った選手も最終的に銅メダルを獲得
THE ANSWER
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柔道・永山竜樹「正直きつかった」銅メダル獲得も言葉詰まらせる
THE ANSWER