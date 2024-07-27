杏（2024年5月撮影）日刊スポーツ

パリ五輪の開幕特番に杏が登場「スタイルえげつない」と話題に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • パリ五輪の開会式の模様を中継するNHK放送にが登場した
  • は白のジャケットを着用し、内村航平さんとともに、現地の様子を伝えた
  • X上では開会前から「ちゃんスタイルがえげつないな」などと話題になった
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