完全遮光100% 機能性が凄い日傘コラボニュース

完全遮光100% 機能性が凄い日傘

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 近年、紫外線対策だけでなく熱中症対策として日傘のニーズが高まっている
  • ライブドア大調査で、紫外線対策と日傘の使用についてアンケートを実施
  • 調査結果と共に、完全遮光とデザイン性に優れたuntuleの日傘を紹介している

■『untule』詳細はこちら

https://www.untule.jp/
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