◆各リーグ4名・計8名によるトーナメント戦日本野球機構（NPB）は17日、『マイナビオールスターゲーム2024』の「ホームランダービー」の出場者を発表した。セ・リーグはヤクルト・村上宗隆が3万3561票を集めて両リーグ最多の得票。以下は岡本和真（巨人）、牧秀悟（DeNA）、細川成也（中日）とスラッガーがずらりと並んだ。パ・リーグは日本ハムの万波中正が3万1403票でリーグ最多得票。以下は近藤健介（ソフトバンク）、ポ