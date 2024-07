2024年7月4日、ハッキングフォーラム上に約100億件ものパスワード情報を含むファイルが投稿されました。セキュリティメディアのCybernewsは「史上最大のパスワード漏えい」として、今回のデータ漏えいについて報じています。RockYou2024: 10 billion passwords leaked in the largest compilation of all time | Cybernewshttps://cybernews.com/security/rockyou2024-largest-password-compilation-leak/This is likely the bigge