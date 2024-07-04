オールスターに選出された日本ハムの選手（写真・共同通信）2024年7月2日、『マイナビオールスターゲーム2024（第1戦23日・エスコンフィールド北海道、第2戦24日・神宮）』のファン投票の結果が発表され、パ・リーグでは日ハム勢が9部門でトップ選出された。131万4833票で両リーグトップの票数を獲得した万波中正外野手を筆頭に、4人が100万票を超えた。第1戦の開幕スタジアムが、日ハムの本拠地「エスコンフィールドHOKKAID
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 命を軽視 郵送の中身に憤りの声
- 2. 旭川事件 21歳女と刑事が不倫か
- 3. 有吉の毒舌で熊田曜子が涙…非難
- 4. 「琵琶湖に道できた」県が告発
- 5. バド選手倒れAED使用されず死亡
- 6. 大久保に「手遅れ」痛烈指摘
- 7. 桜井日奈子の新CM 戸惑いの声
- 8. 都知事選で急浮上 永田町は騒然
- 9. 早逝した人の睡眠特徴 10位寝言
- 10. 目黒蓮の「月9」早くも失望の声
- 1. 旭川事件 21歳女と刑事が不倫か
- 2. 「琵琶湖に道できた」県が告発
- 3. バド選手倒れAED使用されず死亡
- 4. ハズキルーペ会長を刑事告訴か
- 5. 石丸氏が名誉毀損? 二審も認める
- 6. ラーメン屋組長射殺 高評価の訳
- 7. 失禁ごまかす息子を叩く 父逮捕
- 8. 小池氏が街頭演説 怒号飛び交う
- 9. 「性欲が強い」宮澤氏のその後
- 10. 小池氏の学歴詐称疑惑 秘書証言
- 1. 6月16日は父の日 “ラップ”にのせて感…
- 2. 吉幾三、国会議員の特権に怒り
- 3. 河野太郎氏「やから」発言を釈明
- 4. 個人情報晒された…配信者の不安
- 5. 骨折治す 猫のゴロゴロはすごい
- 6. 精神障害の労災認定、５年連続最多＝「…
- 7. 石丸氏を支援する維新区議が離党
- 8. 「妻殺した」流血した女性を搬送
- 9. 都知事選候補者にひろゆき氏助言
- 10. 生活保護でいい シンママの本音
- 1. ヘビの腹から遺体 インドネシア
- 2. NZ「猫狩り大会」規模を拡大へ
- 3. セレブ生活満喫 ゴーン被告の今
- 4. 避妊NGの北朝鮮 ゴムを闇取引か
- 5. ネズミにかじられ両脚切断 露
- 6. フラれた米男性 5万円かけて散髪
- 7. 在宅で仕事サボった社員全員クビ
- 8. 屋根崩落「鉄筋はどこに?」韓国
- 9. 邦人男性にむち打ち刑20回 海外
- 10. 豪ワーホリ 無料食料に若者行列
- 1. 都知事選で急浮上 永田町は騒然
- 2. 早逝した人の睡眠特徴 10位寝言
- 3. 18÷0=0は間違い? 東大生の解答
- 4. 有給 半年経たないと貰えない訳
- 5. 爆増する「訪日外国人観光客」は何を求…
- 6. 焼肉店の倒産 過去最多ペース
- 7. 「サイゼはまずくて高い」語る訳
- 8. 急増する激安の鰻店 専門家警告
- 9. がんと診断…聞くべき1つの質問
- 10. ローソン 24日に上場廃止が決定
- 1. 実はトロイの木馬 4つのアプリ
- 2. 2万円でお釣りが来るシャオミのお手軽…
- 3. Switch2は争奪戦なし? 社長回答
- 4. 37テナントが2024年7月25日（木）に一…
- 5. Nubia Technology、次期ゲーミングスマ…
- 6. ワイヤレスイヤホンを収納＆充電可能な…
- 7. シャオミの最新作はボールペン。なおス…
- 8. iPad向けの最新OS「iPadOS 15」が発表…
- 9. FTCが「修理する権利」を脅かすPCメー…
- 10. 日本の技術とスイスのデザインが融合し…
- 1. 大谷27号 子どもの頭直撃し物議
- 2. 大谷からバカ呼び 相手選手告白
- 3. 大谷MVP落選 公式に落胆の声殺到
- 4. 大谷翔平 韓流ヘアにイメチェン
- 5. TBSの伊東純也報道にミスリード?
- 6. 山川穂高の無神経ぶり OBが指摘
- 7. 西武の新4番 ネットナンパ不倫か
- 8. 大谷より優れてる 記録に米あ然
- 9. 警察装い凌辱 立ちんぼ狩り手口
- 10. 安保のスパー 海外でも話題に
- 1. 有吉の毒舌で熊田曜子が涙…非難
- 2. 大久保に「手遅れ」痛烈指摘
- 3. 桜井日奈子の新CM 戸惑いの声
- 4. 目黒蓮の「月9」早くも失望の声
- 5. セクシー女優の全財産の残高話題
- 6. 土屋太鳳 夫との「動画」流出か
- 7. 「イット」大谷の新居報道を謝罪
- 8. 生放送で地震 みな実の対応話題
- 9. 広末に「第二の工藤静香」の声
- 10. キンコン西野 恋人との特殊関係
- 1. 40&50代やりがち 老け見えチーク
- 2. 子に障害あったら…問いに母絶句
- 3. ざるそばともりそば 違いは?
- 4. 男女で差「賢者タイム」の正体
- 5. 日本は清潔? 米国人来日して驚き
- 6. 何度も濡れタオル放置 夫に反撃
- 7. 恥じらいどこ? 彼女と風呂で衝撃
- 8. 8年不倫の末妊娠? 受診して驚き
- 9. 子欲しがる義姉 娘が痛恨の一言
- 10. 浮気しない男性の意外な特徴3選