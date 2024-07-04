オールスターに選出された日本ハムの選手（写真・共同通信）2024年7月2日、『マイナビオールスターゲーム2024（第1戦23日・エスコンフィールド北海道、第2戦24日・神宮）』のファン投票の結果が発表され、パ・リーグでは日ハム勢が9部門でトップ選出された。131万4833票で両リーグトップの票数を獲得した万波中正外野手を筆頭に、4人が100万票を超えた。第1戦の開幕スタジアムが、日ハムの本拠地「エスコンフィールドHOKKAID